Был образован в 2018 году в результате слияния трех фондов — «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. В ходе санации в 2017–2018 годах банка «ФК Открытие» Банк России оказал помощь фондам, вошедшим в периметр объединения, в размере около 140 млрд руб. На начало 2021 года НПФ «Открытие» занимал третье место по объему пенсионных накоплений (более 535 млрд руб.), количество застрахованных лиц превышает 7 млн. Пенсионные резервы фонда составляли почти 69 млрд руб., количество участников — более 500 тыс. Основным акционером фонда является принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие». Менее 0,1% акций находится у ОГК-2, а также физических лиц.