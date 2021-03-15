Евро опустился ниже 87 рублей впервые с 20 августа

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 87 руб.— это самая низкая цена валюты с 20 августа 2020 года. Доллар торгуется на уровне 73 руб.

К 19:57 курс евро достиг 86,97 руб. После стоимость европейской валюты немного поднялась и снова преодолела отметку в 87 руб. Доллар стоил 72,97 руб. к 20:00. Американская валюта торгуется ниже 73 руб. впервые в этом году.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,27% (3585 пунктов). 15 марта он обновил исторический максимум. РТС вырос на 1,61% (1544).

Майский фьючерс нефти марки Brent стоит $68,86 за баррель (-0,52%). Нефть WTI снизилась на 0,4%, до $68,83.