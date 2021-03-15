Индекс Мосбиржи обновил максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, превысив показатель 3589,88 пункта (+1,42%). В последний раз индекс Мосбиржи обновлял максимум 12 марта.

Индекс РТС на 11:56 составляет 1546,64 пункта (+1,79%). Курс доллара снижается на 0,29%, до 73,11 руб., евро — на 0,52%, до 87,24 руб.

Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,98%, до $69,9, стоимость WTI — на 0,99%, до $66,26 за баррель.