Доллар опустился ниже 73 рублей впервые в 2021 году

Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился на 0,47%, до 72,98 руб. В последний раз курс доллара был ниже 73 руб. 17 декабря 2020 года. По данным на 14:36, доллар торговался на уровне 73,095 руб. (–0,32%), евро — 87,18 руб. (–0,59%).
Курс доллара. Прогноз на 15–19 марта
Индекс Мосбиржи растет до 3587,03 пункта (+1,34%), индекс РТС — до 1545,85 пункта (+1,73%).
Цена барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опускается на 0,16%, до $69,11, стоимость WTI — на 0,18%, до $65,49 за баррель.
Экономический прогноз на 2021 год
Что будет с рублем, долларом и нефтью