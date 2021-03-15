Россельхознадзор приостановил поставки картофеля из Казахстана

Россельхознадзор попросил комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Казахстана приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки картофеля в Россию, сообщается на сайте службы. Это связано с попытками ввезти в РФ санкционную продукцию.

Как пояснил Россельхознадзор, 3 марта в Оренбургской области выявили три автомобиля, в которых перевозилось более 60 тонн немецкого продовольственного картофеля под видом казахстанской продукции. «В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продовольственный картофель, предназначенный для экспорта в РФ. Возобновление поставок станет возможным только после приведения системы фитосанитарной сертификации, осуществляемой в Республике Казахстан, к международным стандартам, предоставления в адрес Россельхознадзора информации о проведенных расследованиях по указанным случаям»,— говорится в сообщении.

Продуктовое эмбарго в России ввели в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну, вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года. В 2020 году Россельхознадзор уничтожил 2,46 тыс. тонн растительной санкционной продукции.

О последствиях продуктовых контрсанкций — в материале “Ъ”.