Приобщиться к монархии

Когда дизайнеры британского ювелирного дома Garrard задумывали коллекцию украшений Aloria, в поисках вдохновения они обратились к королевским регалиям. Самое пристальное внимание ювелиров привлек скипетр британских монархов с легендарным бриллиантом «Куллинан I». В получившихся «королевских» украшениях палитра оттенков меняется от розовых сапфиров с бриллиантами в оправе из розового золота до желтых сапфиров с бриллиантами в оправе из желтого золота; бесцветные бриллианты и безупречные аквамарины оправлены в белое золото. В этом году коллекция пополнилась заколкой для волос из белого золота с бесцветными бриллиантами, новинка уже поступила в бутики Mercury.

Линия независимости

В 2020 году в рамках 25-летия знаменитой коллекции Crystal Haze ювелирный бренд Stephen Webster представил линию CH2. А началось все с того, что в середине 1990-х ювелир Стивен Вебстер придумал «хрустальную дымку»: наложил на цветной камень прозрачный кварц со множеством граней. И вскоре украшения Crystal Haze превратились в символ поколения независимых женщин, которые сами покупают себе украшения. CH2, как и ее предшественница, покорила поклонниц узнаваемого стиля по всему миру. В 2021-м свет увидела новая интерпретация коллекции — CH2-Phase2. Трансформеры — подвески, браслеты, серьги — универсальны и оригинальны: технология Twister позволяет носить украшения разными сторонами, поворачивая тем цветом, который лучше подходит к наряду и настроению.

Солнце на каждый день

Серьги Messika Фото: Messika

Ювелирный бренд Messika был основан в 2003 году и за неполные 20 лет успел завоевать сердца женщин по всему миру. Валери Мессика, основательница и креативный директор марки, дочь французского торговца бриллиантами, любит эти камни больше других. Валери считает несправедливым, что ювелирные изделия хранятся в сейфах, вместо того чтобы радовать хозяйку изо дня в день. Поэтому в коллекциях Messika появились серьги-каффы, чокеры, моносерьги, кольца на фаланги — украшения-аксессуары с бриллиантами на каждый день. Есть такие и в коллекции 2020 года Released Sun с украшениями из желтого золота и бриллиантами разных огранок. Серьги из этой линии, дизайном напоминающие солнечные лучи, уже можно приобрести в бутиках Mercury.

Элегантная лаконичность

Культивированный жемчуг Mikimoto — признанный мировой эталон качества. Сегодня в дизайне украшений бренда современные традиции объединяются с вечной классикой. Новая лаконичная линия украшений Morning Dew с жемчугом и бриллиантами — оммаж мерцающим каплям утренней росы. Элегантные серьги из белого золота с жемчугом южных морей дополняют подвески с жемчугом и бриллиантами.

Пуля для поклонников

Коллекция Bang Bang французского ювелирного бренда Akillis впечатляет рок-н-ролльным шармом и небрежной элегантностью. Гибкие колье-чокер и браслеты из розового или белого золота с черными или бесцветными бриллиантами либо вообще без камней объединяет мотив 9-миллиметровой пули. Поклонникам бренда пуля хорошо знакома с 2007 года, первой коллекции Akillis,— тогда она предстала в облике титановых подвесок. Новые модели в современном стиле подойдут как женщинам, так и мужчинам, а еще могут стать парным украшением.

Двести бриллиантов для турмалина

Российский ювелир Яна Расковалова коллекционирует крупные драгоценные камни, создавая с ними украшения для своего бренда Yana. Одной из последних находок стал турмалин параиба огранки «сердце» весом 52,97 карата. Уникальный камень превратился в подвеску на массивной цепи из белого золота, инкрустированную 200 бриллиантами (общим весом 29,62 карата). Уникальность этого турмалина, цветом напоминающего морскую воду, в чистоте (почти без включений) и огранке — камни подобного размера крайне редко гранят в форме сердца.

С лучистого листа

Часы Graff Фото: Graff

Выгравированное на украшении или часах слово «Graff» обладает проверенным временем свойством привлекать дополнительное внимание. Все дело в безупречной репутации бренда, использующего только лучшие бриллианты и драгоценные камни мира, а в последние пять лет — еще и в интересном дизайне. Часы Leaf с корпусом из белого золота диаметром 25 мм, инкрустированным 313 бриллиантами общим весом 5,41 карата и 10 сапфирами весом 1,4 карата, придутся по вкусу поклонницам стилизованных растительных мотивов.

Разомкнутая свобода

При работе над новой коллекцией украшений Maureen основатель и дизайнер бренда Casato Федерико Гауттиери использовал в основном морганиты, аквамарины, танзаниты и бриллианты. Самыми яркими цветовыми акцентами стали синие сапфиры в серьгах, формой напоминающих то ли хвост павлина, то ли лучи заходящего вечернего солнца. Удачным экспериментом с формой стало и разомкнутое асимметричное колье-чокер с тремя рядами бриллиантов.