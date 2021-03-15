«Можно посетить чуть ли не любую точку земного шара»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем интересны «мрачный туризм», виртуальный, джайлоо, экологический, космический и «вакцинный».

Сегодня о новых видах туризма. Время нарабатывает свои тренды и никуда от этого не деться. Для начала о виртуальном туризме, который совсем недавно еще называли путешествием для лентяев, полетом на диване и так далее. Не выходя из дома при помощи новых интернет-сервисов нынче можно побывать в сафари-парках, отправиться в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры, понаблюдать за поведением касаток в океане, да и вообще посетить чуть ли не любую точку земного шара.

Конечно, лучше все делать что называется вживую, но многие люди в силу разных причин не могут себе этого позволить: для них виртуальный туризм настоящая панацея. Остается лишь ждать когда пользователям помимо 3D-картинки или видео смогут передавать, например, вкусы, запахи и другие ощущения, чтобы создать эффект полного присутствия — пропускаю здесь экологический, космический, джайлоо-туризм и многие другие — все это уже неново.

Как ни странно набирает обороты так называемый «мрачный туризм». Это путешествия по кладбищам, полям кровавых сражений и любым другим объектам, которые, так или иначе, попадают под определение английского слова dark, то есть «темный».

И, наконец, о том, кто действительно рулит сегодня всеми туристическими потоками и перемещениями. Я имею в виду коронавирус, под эгидой которого зарождается еще один вид элитного туризма. Обозначим его как «вакцинный». Словосочетание, кстати, уже промелькнуло в информационном поле и не один раз. Ожидается, что в ближайшем будущем Объединенные Арабские Эмираты, например, создадут официальный сектор «вакцинного туризма».

Хотя богатые путешественники уже сейчас летят туда за вакциной на частных самолетах, останавливаются в роскошных отелях и наслаждаются всеми радостями жизни. Так, например, совсем недавно стало известно, что прививку в Абу-Даби сделали сестры испанского короля Филиппа VI. Предпочтение отдается тем, кто связан с правящей элитой различных стран: политикам, олигархам, а не только местному населению. Хотя говорят, еще ранее в Чехии организовали подпольные туры в Россию для той же самой вакцинации.