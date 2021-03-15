Работы по полной очистке трубопровода на месте аварии в ХМАО начнут 15 марта

АО «СибурТюменьГаз» в течение дня начнет работы по полной очистке продуктопровода от остаточных продуктов газопереработки на месте аварии в акватории реки Обь под Нижневартовском (ХМАО), сообщила пресс-служба компании. Остаточные продукты утилизируют в специальных амбарах дожига, во время работ может наблюдаться кратковременное появление дыма.

Сейчас на поверхности реки площадью около 40 кв. метров наблюдается остаточное горение, говорится в сообщении компании. Ситуацию контролируют специалисты «СибурТюменьГаза» и надзорные ведомства. Ранее гидрографы завершили анализ рельефа дна реки. Полученные данные будут переданы водолазной группе для составления программы работ по погружению в Обь.

Кроме того, аварийно-восстановительное подразделение компании завершило работы по вскрытию трубы в береговой линии. «Специалисты предприятия после визуального обследования повреждений продуктопровода не выявили»,— сообщила пресс-служба «СибурТюменьГаза».

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура, Росприроднадзор и Следственный комитет.

Михаил Мананников