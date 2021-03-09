Ростехнадзор назвал предположительные причины аварии на подводном газопроводе в ХМАО

Северо-Уральское управление Ростехнадзора назвало предположительные причины аварии на участке подводного газопровода АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе через Обь произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием.

Как сообщила пресс-служба Ростехнадзор ведомства, предположительными причинами аварии могли стать дефекты мест соединения участков трубопровода, потеря металла, вызванная внешней или внутренней коррозией и эрозией, изменение линейных нагрузок на трубопровод и внешние повреждения, вызванные окружающей средой. Фактическая причина будет определена по итогам расследования.

Возгорание произошло на подводном переходе протяженностью 1,5 км. По данным ведомства, переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Утром 9 марта остаточное давление на участке составило 0,05 МПа. «Выжиг в амбарах прекращен, участок отсечен, линейные краны закрыты»,— говорится в сообщении Ростехнадзора.

В состав комиссии по расследованию аварии вошли технические руководители «Сибура», «Согаза», представители МЧС и Росприроднадзора. В связи с инцидентом были организованы проверки прокуратурой Нижневартовского района ХМАО и региональным управлением СКР.

Михаил Мананников