В Ярославле осудили офицера за избиение солдата Шойгу из Тувы

Ярославский гарнизонный военный суд признал виновным начальника штаба понтонно-переправочного батальона в воинской части в Ростове Великом, где проходили службу призванные из Тувы солдаты-срочники, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области. В аппарате уточнили, что судебное заседание по факту физического насилия над срочниками из Республики Тува на территории Ярославской области состоялось 11 марта.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что призванный из Тувы солдат по имени Шойгу, пожаловался в соцсети на притеснения в воинской части в Ростове Великом, где он проходит срочную службу. В видеообращении он рассказал о дискриминации тувинцев, которые проходят службу в этой части. Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол поручил провести объективную проверку сообщения солдата-срочника. Из Тувы в город Ростов Великий были направлены в командировку представители правительства и общественной палаты республики, которые побывали в воинской части вместе с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным.

В аппарате уполномоченного сообщили, что в рамках следственных мероприятий было установлено, что 9 января 2021 года, в вечернее время, в спальном помещении расположения понтонно-переправочного батальона в городе Ростове Великом майор Д., являющийся начальником штаба и исполняющий на тот момент обязанности командира батальона, нанес телесные повреждения двум солдатам-срочникам.

«Таким способом руководитель проявил недовольство тем, что рядовые в период построения подразделения на улице, находились в казарменном помещении»,— пояснили в аппарате, уточнив, что позже выяснилось, что солдаты отдыхали согласно графику суточного патрулирования.

Согласно информации аппарата уполномоченного, суд, учтя раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики, признал офицера виновным в превышении должностных полномочий, и назначил наказание в виде штрафа.

Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин уточнил, что конфликт не был вызван межнациональными или религиозными отношениями.

«Конфликт не имел межнационального характера и религиозной подоплеки, а был вызван напряжением в служебных отношениях и эмоциональным состоянием подсудимого»,— отметил господин Бабуркин.

Региональный омбудсмен сообщил, что после окончания судебного заседания он поговорил по телефону с председателем общественной палаты и уполномоченным по правам человека Республики Тывы, а также с матерью одного из солдат. Сергей Бабуркин рассказал им о судебном решении и отметил, что продолжит контроль над ситуацией.

Дарья Сабаева