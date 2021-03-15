В «Орелстрое» меняется менеджмент

Совет директоров крупнейшего застройщика Орловской области ПАО «Орелстрой» провел перестановки в топ-менеджменте компании. С 15 марта досрочно прекращены полномочия главного исполнительного директора Дмитрия Сучкова. Эту должность займет Анатолий Репин, сообщается в опубликованном решении совета.

Господин Репин приступит к исполнению обязанностей 16 марта, трудовой договор с ним заключен на три месяца.

Вместе с главным исполнительным директором переназначен совет правления «Орелстроя». Его состав не изменился, за исключением того, что в него теперь вместо господина Сучкова входит господин Репин. Другие четыре члена остались прежними: Юрий Поляков, Ольга Спиридонова, Татьяна Куксина, Светлана Сушкова.

Ранее в феврале решением совета директоров были прекращены полномочия председателя совета Александра Рогачева, на эту должность избран Валерий Глущенко. Валерий Глущенко 1987 года рождения. Большая часть трудового опыта, полученного в нескольких регионах России, связана со сферой ЖКХ, сообщила пресс-служба ПАО «Орелстрой». С 2018 года господин Глущенко возглавляет управляющую компанию ОАО «Орелжилэксплуатация». С сентября 2020 года — депутат орловского городского Совета народных депутатов. Председатель комитета по строительству, перспективному развитию города.

По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), ПАО «Орелстрой» занимает первую строчку рейтинга в Орловской области по объемам текущего строительства (118,2 тыс. кв. м жилья) — 33,1% регионального рынка. Застройщик также лидирует по объему ввода 85,8 тыс. кв. м (43,1% рынка). ГК «ОДСК» по объемам ввода является лидером рейтинга в Липецкой области, занимая 20,13% рынка (21,559 тыс. кв. м введенного жилья). По объемам текущего строительства ОДСК четвертая в регионе — группа строит 46,238 тыс. кв. м жилья (12,63% рынка).

Ранее “Ъ-Черноземье” сообщал, что орловские застройщики недовольны ходом региональной программы, направленной на ускоренное расселение проблемных домов. Она была создана по инициативе губернатора Андрея Клычкова.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников