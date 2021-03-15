Рыночная капитализация Tencent снизилась на $62 млрд за два дня

Акции компании Tencent просели почти на 10% в ходе торгов пятницы и понедельника, снизив рыночную капитализацию интернет-гиганта на $62 млрд. Как сообщает Bloomberg, поводом для распродажи акций компании стали опасения инвесторов, что Tencent станет следующей после Ant Group Джека Ма целью финансовых регуляторов Китая.

По данным источников агентства, власти Китая могут попросить Tencent создать финансовую холдинговую компанию, которая объединит банковские, страховые и платежные сервисы, предлагаемые сейчас корпорацией напрямую. Платежный и финтех-сервисы корпорации, по оценкам аналитиков Bernstein, сейчас стоят $105 млрд и $120 млрд соответственно.

Ранее схожие требования китайские власти выдвинули к Ant Group, которая в итоге согласилась на реструктуризацию своего бизнеса. В соответствии с договоренностями Ant Group станет финансовой холдинговой компанией, а значит, она должна будет работать по более жестким правилам, сходным с теми, которые действуют в Китае в отношении банков. А на прошлой неделе стало известно о намерении китайских властей оштрафовать более чем на $975 млн Alibaba Group за нарушение антимонопольного законодательства.

Наступление властей Китая на империю Джека Ма началось в конце прошлого года. В ноябре Ant Group планировала провести IPO, которое должно было стать крупнейшим размещением в мире, однако в последний момент IPO было отложено, а сама компания оказалась в центре внимания китайских регуляторов. Как пишут СМИ, китайское правительство не устраивает прежде всего поведение основателя Alibaba Джека Ма — так, в октябре на Шанхайском финансовом форуме он в очередной раз раскритиковал слишком жесткое регулирование финтех-сектора китайскими властями. Вскоре после этого у регуляторов и возникли вопросы к Ant Group.

Подробнее о конфликте основателя Alibaba Group и властей Китая читайте в материале «Джек Ма уперся в великую китайскую стену».

Кирилл Сарханянц