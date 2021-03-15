Саблисты победили вовремя

В минувший уикенд российские саблисты решили очень сложную задачу. Выиграв этап Кубка мира в Будапеште, они обеспечили себе право участвовать в командных состязаниях на Олимпиаде в Токио, притом что, казалось, эта путевка от них уплывает.

Ситуация с мужской командой саблистов превратила этап Кубка мира в Будапеште в очень нерядовое событие для российского фехтования. В большинстве фехтовальных жанров Россия либо лидер, либо борется за лидерство. На всех топовых турнирах сборная собирает много наград, на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году выиграла медальный зачет в своем виде с подавляющим перевесом: в ее активе было семь призовых мест, в том числе четыре победы.

Но вот с одной дисциплиной перед Олимпиадой токийской, перенесенной с прошлого лета на лето нынешнее, возникли проблемы. И это как раз мужской командный турнир в сабле.

Отбор в командные состязания на Олимпиаду чрезвычайно жесткий. Все дело в их компактности: участвуют всего восемь команд. Чтобы получить путевку, нужно или попадать в первую четверку мирового рейтинга, или быть лучшим — хотя бы среди тех, кто не в четверке,— в своем регионе.

Так вот российские саблисты перед будапештским этапом, который одновременно являлся финалом олимпийской квалификации, оказались в подвешенном состоянии. На международных турнирах их постоянно преследовали неудачи, и шанс попасть в Токио через мировой рейтинг они упустили: позиции в квартете забронировали Южная Корея, Италия, Венгрия и Германия. В европейской же классификации россияне шли четвертыми, сразу после итальянцев, венгров и немцев, то есть в «олимпийской зоне», но практически вплотную за ними расположились чрезвычайно крепкие французы.

Даже небольшой срыв лишил бы российских фехтовальщиков олимпийской путевки. Положение усугубила вспышка коронавируса, укоротившая скамейку команды перед важнейшим стартом.

Но вместо провала случился серьезный успех. Российская команда с Камилем Ибрагимовым, Анатолием Костенко, Константином Лохановым и Вениамином Решетниковым на самом деле прорвалась в Токио, еще когда в четвертьфинале одолела итальянцев. Параллельно французы срезались на немцах — и олимпийская гонка завершилась. Но на выполнении непростой задачи-минимум россияне, на подиум на крупных состязаниях не попадавшие примерно полдесятилетия, не остановились. В полуфинале были повержены венгры, а в финале в шикарной борьбе со счетом 45:43 — немецкие саблисты.

Арнольд Кабанов