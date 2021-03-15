Саблисты победили вовремя

В минувший уикенд российские саблисты решили очень сложную задачу. Выиграв этап Кубка мира в Будапеште, они обеспечили себе право участвовать в командных состязаниях на Олимпиаде в Токио, притом что, казалось, эта путевка от них уплывает.
Ситуация с мужской командой саблистов превратила этап Кубка мира в Будапеште в очень нерядовое событие для российского фехтования. В большинстве фехтовальных жанров Россия либо лидер, либо борется за лидерство. На всех топовых турнирах сборная собирает много наград, на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году выиграла медальный зачет в своем виде с подавляющим перевесом: в ее активе было семь призовых мест, в том числе четыре победы.
Но вот с одной дисциплиной перед Олимпиадой токийской, перенесенной с прошлого лета на лето нынешнее, возникли проблемы. И это как раз мужской командный турнир в сабле.
Отбор в командные состязания на Олимпиаду чрезвычайно жесткий. Все дело в их компактности: участвуют всего восемь команд. Чтобы получить путевку, нужно или попадать в первую четверку мирового рейтинга, или быть лучшим — хотя бы среди тех, кто не в четверке,— в своем регионе.
Так вот российские саблисты перед будапештским этапом, который одновременно являлся финалом олимпийской квалификации, оказались в подвешенном состоянии. На международных турнирах их постоянно преследовали неудачи, и шанс попасть в Токио через мировой рейтинг они упустили: позиции в квартете забронировали Южная Корея, Италия, Венгрия и Германия. В европейской же классификации россияне шли четвертыми, сразу после итальянцев, венгров и немцев, то есть в «олимпийской зоне», но практически вплотную за ними расположились чрезвычайно крепкие французы.
Но вместо провала случился серьезный успех. Российская команда с Камилем Ибрагимовым, Анатолием Костенко, Константином Лохановым и Вениамином Решетниковым на самом деле прорвалась в Токио, еще когда в четвертьфинале одолела итальянцев. Параллельно французы срезались на немцах — и олимпийская гонка завершилась. Но на выполнении непростой задачи-минимум россияне, на подиум на крупных состязаниях не попадавшие примерно полдесятилетия, не остановились. В полуфинале были повержены венгры, а в финале в шикарной борьбе со счетом 45:43 — немецкие саблисты.