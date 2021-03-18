Абелевской премии удостоены Ласло Ловас и Ави Вигдерсон

Лауреатами Абелевской премии стали израильтянин Ави Вигдерсон и венгр Ласло Ловас. Награда присуждена ученым «за их фундаментальный вклад в теоретическую информатику и дискретную математику, а также за их ведущую роль в превращении их в центральные области современной математики». Ученые занимались развитием теории сложности вычислений, исследуя использование сложных алгоритмов для решения задач на основе формально определенных моделей вычислительных устройств.



Абелевская премия — премия по математике, названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Лауреата премии раз в год определяет Норвежская академия наук и литературы на основании рекомендации, предоставленной международным комитетом из пяти математиков, состав которого меняется каждые два года. Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий.

Абелевскую премию предложил учредить норвежский математик Софус Ли. Предполагалось, что первое вручение премии состоится в 1902 году в рамках празднования 100-летия со дня рождения Абеля, но из-за разногласий математиков и распада союза между Швецией и Норвегией этого не случилось. В августе 2001 года правительство Норвегии объявило, что начнет вручать Абелевскую премию начиная с 2002 года, когда будет отмечено 200-летие со дня рождения Абеля. 1 января 2002 года был создан Мемориальный фонд Нильса Хенрика Абеля. Правительство Норвегии приняло решение выделить 200 млн крон (более 670 млн руб.) для первоначального финансирования. Впервые премия была вручена 3 июня 2003 года.

В 2010 году была выпущена книга с исследованиями лауреатов Абелевской премии. Планируется, что подобные книги будут выходить раз в пять лет. Норвежская академия наук и литературы вместе с Институтом математики проводят ежегодные Абелевские конференции.

Джон Нэш, лауреат 2015 года, стал первым человеком, получившим и Абелевскую, и Нобелевскую премии, а в 2019 году награда впервые была присуждена женщине — Карен Уленбек. Русский математик Яков Синай получил Абелевскую премию в 2014 году, а в 2020-м ее получил Григорий Маргулис.

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики:

— То, что Абелевские премии стали выдавать «комбинаторщикам», свидетельствует о том, насколько эта наука оказалась «в центре вселенной». Работа Ловаса позволила превратить дискретную математику в одну из центральных самостоятельных дисциплин наравне с алгеброй и геометрией.

Среди его достижений — разработка топологического метода для решения комбинаторных задач, таких как раскраски графов, доказательство локальной леммы, которая носит его имя и используется в огромном количестве приложений, в том числе в компьютерных науках, и в чистой математике. В последние годы он занимается задачами, которые имеют отношение к изучению сложных сетей, таких как интернет или большие социальные сети.

Сейчас дискретная математика (комбинаторика и теория графов) стала центральной наукой. У нас на физтехе есть несколько лабораторий, которые занимаются наукой, близкой Ласло Ловасу. Среди них моя лаборатория продвинутой комбинаторики и сетевых приложений и лаборатория комбинаторных и геометрических структур под руководством Яноша Паха, открытая по мегагранту. Только за последнее время я трижды рассказывал про локальную лемму Ловаса: на школе «Комбинаторика и алгоритмы», для магистрантов МФТИ и в курсе дискретного анализа для второкурсников физтеха. Таким образом, это направление очень активно развивается, и на физтехе в том числе.

Подготовлено при поддержке «Проекта 5–100»