Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российский поисковик

Минцифры разрабатывает постановление правительства об обязательной предустановке отечественной поисковой системы в загруженный на смартфоны и другие устройства браузер, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет в первую очередь о поддержке «Яндекса». Документ планируется подготовить к апрелю. В пресс-службе Минцифры “Ъ” сообщили, что с 1 июля российским пользователям будет обеспечена «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Порядок выбора отечественной поисковой системы установит правительство.

Сейчас в мобильных устройствах под управлением Android Google предлагает в браузере Chrome поисковик на выбор, например «Яндекс», Google или Mail.ru. В устройствах под управлением iOS пользователи сейчас тоже могут выбрать поисковик, который будет работать по умолчанию в браузере.

Напомним, с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Отдельно был утвержден перечень отечественных видеосерверов для предустановки, он включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

Подробнее о новой инициативе Минцифры — в материале “Ъ” «Искать всех наверх».