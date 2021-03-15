Включили звук

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Дуа Липа в платье Atelier Versace и украшениях Bvlgari

Фото: East News

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Лучшие наряды и украшения церемонии вручения премии Грэмми 2021

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14 марта состоялась церемония вручения музыкальной премии Грэмми 2021, одно из самых значительных мероприятий в музыкальной индустрии. Несмотря на то, что церемония проходила по большей части в виртуальном формате, звезды появились перед фотокамерами в роскошных нарядах и украшениях. Настроение задал певец Гарри Стайлз в кожаном костюме с боа мятного цвета от Gucci, открыв церемонию исполнением композиции Watermelon Sugar. Эстафету приняла певица Дуа Липа в полупрозрачном платье Versace, расшитом кристаллами. А среди самых заметных образов церемонии стоит отметить Билли Айлиш в фирменном сочетании брючного костюма, панамы и маски от Gucci, Ноа Сайрус в платье Schiaparelli с гигантским воротником и королеву красных ковровых дорожек, актрису Синтию Эриво в сверкающем платье Louis Vuitton.


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