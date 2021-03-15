FIFA заподозрила российских футболистов в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола (FIFA) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России, сообщил Российский футбольный союз (РФС). FIFA подозревает их в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Портал «Чемпионат.com» сообщил со ссылкой на письмо FIFA на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, что один из подозреваемых — нападающий «Ростова» Владимир Обухов.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь»,— приводит портал выдержку из сообщения РФС.

«Чемпионат» пишет, что в письме FIFA о возможном нарушении антидопинговых правил футболистом Владимиром Обуховым сказано, что взятая у него в 2013 году допинг-проба, значившаяся как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещенного вещества метандиенона. «Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью "альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб" (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия»,— приводится в сообщении выдержка из письма FIFA.

Под «национальными сборными командами» имеются в виду взрослые женская и мужская национальная сборные, которыми руководят Станислав Черчесов и Юрий Красножан соответственно, уточнила пресс-служба РФС.

Об истоках допингового расследования в российском футболе — в материале “Ъ” «Российские допинговые манипуляции дошли до FIFA».