Вступило в силу требование о заполнении анкет для въезда в Турцию

Минздрав Турции сообщил, что сегодня, 15 марта, начало действовать требование об обязательном заполнении электронных анкет для получения кода здоровья (HES code). Анкету в электронном или распечатанном виде необходимо предъявить при регистрации на рейс, ее также могут проверить на границе.

«С сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код»,— сказал представитель Минздрава Турции ТАСС. Он уточнил, что при незаполнении формы или указании ложной информации могут последовать правовые и административные санкции, в том числе запрет на въезд в Турцию.

Минздрав Турции планирует при помощи кода сообщать приезжающим, если будет установлен их контакт с больными COVID-19 во время поездки или пребывания в Турции. HES-код необходимо предъявлять при посещении торговых центров и государственных учреждений по всей Турции, в Стамбуле код также нужен для посещения кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.

Ранее посольство России в Анкаре сообщило, что Турция будет запрашивать у туристов справки о тестировании на коронавирус до 15 апреля. Туристы, которые не предоставят отрицательный тест, не будут допущены в самолет. С начала пандемии в стране выявили более 2,8 млн зараженных, умерли 29 тыс. человек.

Подробнее об анкетах — в материале “Ъ FM” «Турция перейдет на электронные анкеты».