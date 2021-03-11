Турция перейдет на электронные анкеты

Турция меняет правила въезда в страну. Все пассажиры авиарейсов должны будут за 72 часа до вылета заполнять электронную анкету. После этого ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, а затем предъявить в аэропорту. Такое распоряжение опубликовал Минздрав Турции, сообщает авиакомпания Royal Flight. Нововведение начнет действовать с 15 марта. Это значит, что все, кто в понедельник намерен вылететь в Турцию, должны уже в пятницу заполнить анкету.

Анкета позволит властям связаться с туристом, если выяснится, что он или другие пассажиры контактировали с заразившимся COVID-19. Электронная форма приходит на замену бумажной, подчеркивает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «Мы получили эту информацию только от одной авиакомпании, но, наверное, она будет доведена и по другим официальным каналам. При вылете в Турцию все туристы заполняли бумажную версию этой анкеты, и, честно говоря, это было очень неудобно, потому что проблематично было найти ручку в салоне самолета, чтобы ее заполнить. Электронная версия, конечно, будет отслеживать контакты пассажиров во время полета.

Самый больший вопрос в том, когда отменится предоставление ПЦР-теста. Потому что в прошлый летний сезон 2,1 млн человек успели посетить Турцию фактически за несколько месяцев, и не было этой нормы. А сейчас тест пока действует, но, по информации от наших турецких коллег, это требование тоже может быть отменено во время летнего сезона. В любом случае туристические компании всегда помогают путешественникам в том числе заполнять электронные формы. Последние используются по прибытии в Объединенные Арабские Эмираты, а также на Мальдивы».

Со второй половины января число новых заразившихся коронавирусом в Турции постоянно увеличивается. За это время показатель вырос более чем в 2 раз, достигнув практически 15 тыс. инфицированных в сутки. Однако закрывать границу на фоне такой динамики власти пока не собираются, сообщил “Ъ FM” турецкий журналист Абдурахман Камбур-Оглу: «На прошлой неделе власти Турции немного ослабили правила в тех городах, где наблюдалась низкое число заразившихся. Людям, которые раньше по выходным соблюдали комендантский час, разрешили в выходить на улицу, а ресторанам, кафе — принимать посетителей в ограниченном режиме, 50%. Но в последнее время мы замечаем, что число заразившихся людей увеличивается. Не совсем понятно, связано ли это с теми ограничениями, которые были сняты, или же вирус мутировал и начал как-то по-другому вести себя.

Закрывать границу пока что никто не собирается.

Мне кажется, в будущем, если число заразившихся людей увеличится и достигнет критических отметок, естественно, этот вариант могут рассмотреть. С другой стороны, раньше было заразившихся людей больше, но границы были открыты, только был ограничен въезд для граждан определенных стран. При этом, по большому счету, для туристов, которые приезжают с коротким визитом, можно сказать, ограничения не действуют. Они могут выходить на улицу, гулять по городу, посещать определенные кафе в туристических местах».

Пассажирам, которые внесут в электронную анкету недостоверную информацию, грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

Александр Рассохин