В Евросоюзе рассчитывают к июню разработать санитарный сертификат по коронавирусу

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассчитывает, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня. По его словам, документ упростит передвижение внутри Евросоюза.

«Сертификат может быть как электронным, так и бумажным»,— сказал еврокомиссар в эфире радио Europe 1. В сертификате будет содержаться информация о том, был ли человек вакцинирован, выздоровел ли он после заражения и есть ли у него негативный тест на коронавирус.

Напомним, 17 марта Еврокомиссия планирует представить свой проект по созданию единого сертификата о вакцинации. Однако эту идею поддерживают далеко не все представители властей европейских стран. При этом Москва делает ставку на разработку международных стандартов сертификации под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Укол в Шенген».