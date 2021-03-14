«Динамо» и «Кузбасс» прошли в финальную шестерку

Главный бонус завершившегося в воскресенье регулярного чемпионата России по волейболу достался московскому «Динамо» и кемеровскому «Кузбассу». Заняв две верхние строчки в таблице, они получили путевки в «Финал шести», минуя квалификационный раунд.

Итоги волейбольного регулярного чемпионата вышли довольно любопытными. Прежде всего речь о его победителе. Московское «Динамо» год назад «регулярку» прерванного из-за пандемии коронавируса по ходу play-off сезона закончило четвертым и не сказать чтобы в межсезонье как-то радикально усилилось. Но пока оно демонстрирует удивительную стабильность.

В 26 турах динамовцы потерпели лишь два поражения, а из 24 побед более половины — 13 — одержали в 3 сетах.

В итоге довольно далеко от них оказался даже ближайший из преследователей — кемеровский «Кузбасс».

Эти два клуба получили самый ценный бонус, полагающийся по итогам регулярного первенства. Формат нынешнего чемпионата России предусматривает его завершение мини-турниром — «Финалом шести». «Динамо» и «Кузбассу» достались путевки в него без дополнительного отбора.

Его между тем предстоит проходить некоторым командам, котировавшимся выше москвичей и кемеровчан. Ниже них расположились и мощнейший «Зенит-Казань», добравшийся до полуфинала Лиги чемпионов, и петербургский «Зенит», в плане подбора игроков похожий на базовый клуб для сборной страны, и новосибирский «Локомотив». Именно железнодорожникам достались золотые медали прошлого, «обрезанного» первенства благодаря прекрасно проведенной «регулярке». Теперь они остались в ней лишь шестыми.

За возможность сыграть в «Финале шести» этим грандам придется биться в так называемом квалификационном раунде. В сериях до двух побед казанцы встретятся с красноярским «Енисеем», петербуржцы — с нижневартовской командой «Югра-Самотлор», а новосибирцы — с уфимским «Уралом». Еще одну пару раунда составили новоуренгойский «Факел» и нижегородский АСК.

Сенсацией регулярного чемпионата следует признать и результат «Белогорья».

Знаменитый белгородский клуб, восемь раз выигравший российское первенство, трижды — Лигу чемпионов, собравший множество других призов, никогда не выпадавший из топ-восьмерки, занял предпоследнее, 13-е место. Впервые в истории ему придется сражаться за выживание в Суперлиге.

Алексей Доспехов