У Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо не сложилось с финалом Им не досталось наград завершившего сезон марафона

Сезон в лыжных гонках завершился 50-километровым марафоном классическим стилем в рамках швейцарского этапа Кубка мира. Перед ним возникла интрига, связанная с соперничеством двух ярчайших лыжников современности — россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо. После скандального марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе, где выявить сильнейшего так и не удалось, им предстояло выяснить отношения в Швейцарии. Однако идеальный сценарий с новой битвой Большунова и Клэбо на финише в реальность не воплотился. Оба не сумели попасть на пьедестал, а золото досталось норвежцу Симену Крюгеру.

Финальная в сезоне гонка могла стать идеальным его завершением, своеобразной точкой в схватке двух ярчайших лыжников — россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо. Их противостояние развивается на протяжении уже нескольких лет. В этом сезоне оно продолжилось. Александр Большунов с колоссальным отрывом досрочно победил в Кубке мира, Йоханнес Клэбо стал героем мирового первенства, взяв в Оберстдорфе три золотые медали. А кульминации их борьба достигла в венчавшем главный турнир марафоне.

В нем Александр Большунов сражался за свою вторую золотую медаль на чемпионате мира, но в итоге финишировал третьим, сломав палку в жестокой схватке с Йоханнесом Клэбо.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала Клэбо виновником инцидента и дисквалифицировала норвежца. Золото отошло не участвовавшему в разборах норвежцу Эмилю Иверсону, серебро — Александру Большунову, бронза — Симену Крюгеру.

Ожидалось, что дуэль Клэбо и Большунова (оба считали исход гонки несправедливым) перенесется в Швейцарию и выдастся, учитывая накал эмоций, грандиозной. Однако в реальности ее не случилось. Накануне марафона Большунов и Клэбо полностью выложились на масс-старте, по итогам которого россиянин с солидным отрывом стал первым, норвежец — вторым. На следующую, наиболее престижную гонку им, похоже, просто не хватило сил. На протяжении большей части дистанции, почти вплоть до финишного подъема, они пытались оставшиеся экономить. Лыжники придерживались схожей тактики: оставались в глубине пелотона и сохраняли довольно низкий, «прогулочный» темп.

Большунов, что даже выглядело непривычным, и среди российских лыжников шел не первым.

От группы, в которой он по обыкновению соседствовал с компанией норвежцев, сильно оторвался его соотечественник Алексей Червоткин. Ему достаточно долго удавалось удерживать лидерство. Тогда даже сложилось впечатление, что россияне решили (это, кстати, случай исключительный) прибегнуть к командной тактике. Большунов задерживал соперников, Червоткин наращивал отрыв. Только вот на финальный рывок не хватило обоих.

Червоткин первую позицию утратил и моментально оказался в хвосте сильнейшей группы. Большунов еще предпринимал попытки навязать борьбу норвежцам Йоханнесу Клэбо, Симену Крюгеру, Хансу Холунну, Полу Гульбергу и затесавшемуся в эту компанию шведу Йенсу Бурману. После заключительного подъема, который окончательно измотал Клэбо и Большунова, стало очевидно: из борьбы за медали выбыли они оба. Просвет между авангардом — Крюгером, Холунном и Бурманом — и догоняющими — Большуновым, Клэбо и Гульбергом — становился все больше.

В результате Йоханнес Клэбо и Александр Большунов, которые уже привыкли делить медали прежде всего между собой, на пьедестал не попали.

Норвежец пришел четвертым, россиянин — только шестым. Хотя поставить красивую точку в виде победы на последней гонке Большунову не удалось, для него сезон завершился весьма неплохо — вручением «Большого хрустального глобуса» за успех в Кубке мира.

Екатерина Ремизова