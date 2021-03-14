Большунов стал шестым в гонке преследования на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов занял шестое место в заключительной гонке преследования на 50 км на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Первым пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер. При этом российский спортсмен победил в общем зачете и получил Хрустальный глобус.

Норвежский спортсмен показал время 2 ч. 10 мин. 41,4 с. Вторым к финишу пришел его соотечественник Ханс Кристер Холунн (+1,2 с). Третьим стал швед Йенс Бурман (+3 с). Большунов пришел на 17,7 с позже победителя. Другой российский участник гонки, Иван Якимушкин, финишировал 13-м (+51,1 с), Алексей Червоткин — 19-м (+1 мин. 20,7 с), Артем Мальцев — 27-м (+2 мин. 2,1 с), Илья Семиков — 31-м (+2 мин. 53,1 с).

Вчера, 13 марта, Большунов победил в масс-старте на 15 км классическим стилем. Он показал время 34 мин. и 7,1 с. Вторым пришел норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 с), третьим стал норвежец Пол Голберг (+18,9 с).

О соперничестве Большунова и Клебо на чемпионате мира — в материале “Ъ” «Палка раздора».