14 марта, воскресенье
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В Бурятии восстановили электроснабжение

В Бурятии после отключения на Гусиноозерской ГРЭС полностью восстановлено электроснабжение, сообщило правительство региона со ссылкой на «Россети Сибирь».

«Утром 14 марта на территории республики произошло точечное отключение света. Причиной стала противоаварийная автоматика в энергосистеме»,— говорится в сообщении правительства.

Отключения были в городе Улан-Удэ, Баргузинском, Джидинском, Курумканском, Кятхтинском, Селингинском районах. Массовое отключение в регионе произошло несколько часов назад.

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