В Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии

Отключение произошло на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, сообщили «Россети Сибирь». Это привело к проблемам с электроэнергией в Улан-Удэ и южной части региона. Администрация Улан-Удэ ожидает, что проблема будет решена в течение 2–4 часов.

«Отключение света идет точечно по территории Бурятии, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме. Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают. Пока часть районов, как в городе, так и в республике работает на остатках электроэнергии»,— сообщила пресс-служба компании «Интерфаксу». Как передает агентство, в столице Бурятии у жителей частных домов нет воды.

Из-за отключения электричества в Улан-Удэ утром встали все трамваи. По сообщению администрации, сейчас их движение полностью восстановлено.

Сейчас в Улан-Удэ -7°C. К ночи ожидается снижение температуры до -12°C.