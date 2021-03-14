Пострадавшим при крушении Ан-26 в Казахстане провели операции

Два человека, пострадавших при крушении военного Ан-26 в Алматы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, сообщило управление общественного здоровья города. Им провели операции. В авиакатастрофе погибли четыре человека.

«Пострадавшим проведены операции, сделано все для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое»,— сказал представитель пресс-службы управления (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет потерпел крушение 13 марта при заходе на посадку. Он следовал из Нур-Султана в Алматы. На борту находились шесть человек. У пострадавших диагностировали тяжелые травмы, переломы и ожоги.