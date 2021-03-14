Администрация Байдена месяц безуспешно пыталась установить контакты с КНДР

Белый дом с середины февраля пытается установить контакты с КНДР по разным каналам, в том числе в Нью-Йорке. Однако Вашингтон так и не получил ответа, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена. Его имя не приводится.

«До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна»,— сказал собеседник СМИ (цитата по Reuters). Он отметил, что между двумя странами нет активного диалога более года. По словам чиновника, власти США проводят межведомственный обзор политики по КНДР. Он включает оценку «всех доступных вариантов реакции на растущую угрозы».

Ранее США и Южная Корея договорились по поводу содержания американского контингента в Южной Корее. Республика Корея согласилась увеличить свои расходы. Финансовые подробности соглашения не раскрывались.