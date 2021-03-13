На форуме «Муниципальная Россия» в Москве задержали депутата думы Екатеринбурга

В Москве на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия» сотрудники полиции задержали депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева. Об этом “Ъ-Урал” сообщил сам господин Киселев.

«Начался форум, прозвучало два выступления, и зашла полиция. Сотрудники начали задержания. С кем-то обходились грубо. Около гостиницы, где проходил форум, стояло огромное количество автозаков и сотрудников полиции»,— рассказал депутат.

По его словам, вместе с ним автозаке находится 15 человек, в том числе муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

«Всего на форуме было 180-200 человек. При мне задержали 2/3 всех присутствующих. Из наших задержали Евгения Ройзмана (был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы) и Владислава Постникова (экс-глава свердловского отделения общественной организации «Открытая Россия», которая входит в реестр иноагентов — “Ъ”)»,— добавил Константин Киселев.