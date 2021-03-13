Великобритания планирует потратить на модернизацию армии 80 млрд фунтов

Великобритания планирует вложить в модернизацию вооруженных сил 80 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph. Общая сумма вложений в течение 10 лет может составить около 200 млрд фунтов.

В ходе модернизации предполагается обновление танков Challenger 2, которые получат новые орудия и двигатели. Военно-морские силы Великобритании получат новые фрегаты, также планируется закупить так называемые дроны-камикадзе.

Помимо этого, страна может увеличить количество ядерных боеголовок. «Технологии получили распространение, вот о чем мы должны беспокоиться. У всех, от террористов до других стран, есть современное оборудование и беспилотные летательные аппараты»,— рассказал источник в правительстве.

В конце 2020 года стало известно, что Лондон намерен увеличить свои вложения в оборонную промышленность сразу на 16 млрд фунтов сверх уже запланированных средств. Потратить эти деньги планируют за ближайшие четыре года.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Великобритания планирует выйти на второе место в НАТО по военным расходам"».