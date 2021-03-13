Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года в Пекине

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщил ТАСС первый вице-президент ПКР Павел Рожков. Приглашение было получено 12 марта, Паралимпиада состоится в следующем году с 4 по 13 марта.

«В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках»,— сказал господин Рожков. По его словам, «численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек». Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лабораторией.

При этом CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира — под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Подробнее о решении CAS читайте в публикации “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».