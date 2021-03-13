В марте—апреле в России пройдет очередная распродажа туров с кэшбэком

Правительство РФ приняло решение о проведении первого в этом году этапа программы туристического кэшбэка. Он пройдет в марте—апреле. По оценкам представителей власти, программа позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг, доступных россиянам.

«Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы туристического кэшбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте—апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня»,— говорится в решении правительства.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в России в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса COVID-19. Россияне могли вернуть на карту «Мир» 20% от стоимости тура или бронирования в отеле, но не более 20 тыс. руб. Получить выплаты можно было при бронировании организованного тура или размещении в отеле. На осуществление проекта правительство выделило 15 млрд руб.

Глава Ростуризма о ситуации в отрасли — в материале “Ъ” «"Россия отстает от туристически развитых стран в три раза"».