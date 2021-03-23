23 марта, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Екатерина Зиборова в браслете и кольце Boucheron

Фото: из личного архива

Природа прекрасного

"Стиль Украшения". Приложение от , стр. 8

Может ли страсть к ювелирным украшениям и драгоценным камням быть одним из проявлений любви к природе? Ответ на вопрос — в мартовском номере «Стиль. Украшения».



Colors of Nature, Reflections of Nature, Serpenti, Sous les Etoiles — все это названия новых коллекций высокого ювелирного искусства, посвященных богатству природных красок, фантастическим ландшафтам, прекрасным животным, галактикам и звездам, наконец.

Так пусть мотивы флоры и фауны в современных украшениях становятся все более стилизованными, пусть изгибы тел животных и дальше превращаются в геометрический орнамент, а отблески солнца на водной глади еще ярче передает абстрактная россыпь цветных драгоценных камней. Возможно, тогда любить природу наконец-то станет престижно, и украшения окажутся символом этой драгоценной любви.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя