Природа прекрасного

Может ли страсть к ювелирным украшениям и драгоценным камням быть одним из проявлений любви к природе? Ответ на вопрос — в мартовском номере «Стиль. Украшения».

Colors of Nature, Reflections of Nature, Serpenti, Sous les Etoiles — все это названия новых коллекций высокого ювелирного искусства, посвященных богатству природных красок, фантастическим ландшафтам, прекрасным животным, галактикам и звездам, наконец.

Так пусть мотивы флоры и фауны в современных украшениях становятся все более стилизованными, пусть изгибы тел животных и дальше превращаются в геометрический орнамент, а отблески солнца на водной глади еще ярче передает абстрактная россыпь цветных драгоценных камней. Возможно, тогда любить природу наконец-то станет престижно, и украшения окажутся символом этой драгоценной любви.