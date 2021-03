Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ

Российский нападающий клуба «Миннесота» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Все три шайбы он забросил в третьем периоде (44, 46 и 60 минуты) и стал первой звездой матча. «Миннесота» выиграла со счетом 4:0.

Для 23-летнего россиянина это дебютный сезон в лиге. Капризов является лучшим бомбардиром среди новичков в текущем сезоне НХЛ. На его счету 23 очка (10 голов и 13 передач) в 25 матчах.

