Politico: Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного-потока-2»

Президент США Джо Байден оказался в «деликатной дипломатической ситуации» из-за новых санкций против газопровода «Северный поток-2», которые могут быть введены в мае, сообщили источники Politico.

По данным издания, с одной стороны администрация президента хочет помешать реализации проекта, а с другой — не хочет портить отношения с Германией, которая выступает за завершение строительства. «Мы оказались между молотом и наковальней»,— сказал один из собеседников издания. По его словам, Белый дом продолжает изучать компании, которые могут быть причастны к строительству «Северного потока-2».

Ранее в марте сенаторы от Республиканской партии США обратилась к Джо Байдену с просьбой немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и еще не попавших под ограничения. Они отметили, что «решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями».

О строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».