Рублев и Карацев выиграли теннисный турнир в Дохе в парах

Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев победили новозеландца Маркуса Дэниэлла и австрийца Филиппа Освальда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Для Карацева этот титул АТР стал первым в парном разряде, для Рублева — вторым. Андрей Рублев занимает восьмое место в одиночном рейтинге ATP и 87-е — в парном. Аслан Карацев занимает 45-е место в одиночном рейтинге ассоциации, в парном — 447-е. Дэниэлл и Освальд в парном рейтинге ATP находятся на 41-м и 35-м местах соответственно.