Где двое или трое собраны, там митинг Суд в Хабаровске арестовал священника за выход на площадь

В Хабаровске суд арестовал на 20 суток священника из Еврейской автономной области Андрея Винарского за участие в несогласованном митинге. При этом «митингом» суд посчитал беседу десятка человек в центре главной площади города. Они утверждают, что не выкрикивали лозунгов и не имели при себе плакатов. Священника временно отстранили от должности настоятеля храма.

Центральный районный суд Хабаровска признал протоиерея Биробиджанской епархии Андрея Винарского виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Как сообщили “Ъ” в суде, 18 января он в очередной раз участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального.

Судья Алексей Шатилов вынес решение об аресте священника на 20 суток.

Ранее 53-летний настоятель прихода святителя Николая в поселке Николаевка ЕАО Андрей Винарский был шесть раз оштрафован за участие в несогласованных протестных акциях. В феврале его принудительно доставили в Хабаровск (поселок находится напротив города на левом берегу Амура) для возбуждения уголовного дела, но тогда закончилось все постановлением об отказе.

Адвокат священнослужителя Татьяна Титкова рассказала “Ъ”, что полиция предоставила суду видеозапись происходившего 18 января. На ней 10–15 человек стоят в центре площади имени Ленина в Хабаровске; среди них и Андрей Винарский. Люди спокойно общаются, ни у кого нет плакатов и другой атрибутики.

По словам адвоката, представитель полиции заявил в суде, что в этой группе находились граждане, ранее привлекавшиеся к ответственности в связи с незаконными акциями, а также журналисты.

Других доказательств проведения «митинга» полиция не предоставила, отметила госпожа Титкова. Она видит в произошедшем нарушение конституционных прав граждан: фактически в Хабаровске запрещено собираться больше двух человек на главной площади. «Судья принял незаконное, на мой взгляд, решение. Винарский и раньше не раз выходил и общался на площади с людьми на самые разные темы — не только о политической ситуации,— рассказала адвокат.— Он правду говорит, и органам это известно точно. И соврать-то человек просто не может — понятно же, кем и где служит». Сторона защиты уже обжаловала решение суда. В апелляционной жалобе говорится об отсутствии состава преступления и доказательств самого события.

Представитель Биробиджанской епархии Татьяна Мошкина сообщила “Ъ”, что в епархию не поступало никаких запросов в связи с судебным разбирательством. Об аресте отца Андрея священнослужители и прихожане узнали из СМИ. «Никаких протестных настроений у иерея не проявлялось, да это на богослужениях и недопустимо»,— подчеркнула она.

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем (Просянок) уже после первого задержания запретил протоиерею участвовать в акциях в поддержку Сергея Фургала.

Как стало известно в пятницу, архиепископ Ефрем освободил священника от должности настоятеля Свято-Никольского храма поселка Николаевка и прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое на время Великого поста. Во избежание срыва богослужений Прощеного воскресенья, Первой седмицы и последующих служб врио настоятеля данных приходов назначен штатный клирик Биробиджанской епархии священник Михаил Михайлов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Алена Шот, Биробиджан