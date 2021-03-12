Адвокаты Алексея Навального не прошли «квест»

Алексея Навального увезли из СИЗО во Владимирской области, политика могли этапировать в колонию. Во всяком случае, об этом говорят источники ТАСС. В СИЗО «Кольчугино» Навальный находился на карантине. Он может занимать до 15 суток. И теперь политика перевели в исправительную колонию в Покрове, говорят собеседники агентства. Ранее адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила “Ъ FM”, что ее подзащитный исчез из СИЗО. При этом руководство колонии не подтвердило защите прибытие политика.

Утром 12 марта с Навальным должен был встретиться адвокат, но сотрудники изолятора в течение нескольких часов под разными предлогами отказывали ему в свидании, а затем просто сказали, что Навальный убыл. Но куда, сообщать отказались, пояснила Ольга Михайлова: «С утра адвокат не смог с ним встретиться. У них разные были причины: то мероприятия, связанные с днем сотрудников ФСИН, потом сказали, что заболела женщина, которая принимает требования от адвокатов на свидание, сообщает, когда они могут пройти на КПП для пропуска в СИЗО, она же занимается передачами. Потом сказали, что ей стало резко плохо, ждите, когда придет замена. В итоге через два часа после всего этого цирка они сказали, что он убыл.

Но, во-первых, его не должны этапировать в колонию, поскольку последним приговором были объединены два приговора — так называемое дело “Ив Роше” и по клевете.

Но он не вступил в законную силу, соответственно, любое направление Алексея Навального в колонию в данной ситуации является незаконным, противоречит уголовно-исполнительному кодексу.

Если они это сделали, значит, они нарушили закон. Также я н знаю, куда еще они могли его этапировать».

2 февраля Симоновский суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он должен провести в колонии 2,5 года из-за того, что нарушил условия испытательного срока и не отмечался в инспекции, в том числе когда находился на реабилитации в Германии.

В тот же день суд оштрафовал Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. А в конце прошлого месяца Мосгорсуд в апелляционном постановлении указал, что Навальный после выписки из берлинской клиники «Шарите» более 30 дней скрывался от инспекции ФСИН. Это достаточное основание для того, чтобы заменить ему условный срок на реальный.

Зампредседателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев отмечает, что сейчас ничто не мешает этапированию Навального в колонию: «Определение вынесено апелляционной инстанцией, поэтому этот приговор вступил в законную силу. Кто сказал, что не вступил? С того момента, как Московский городской суд огласил определение, оно вступило в законную силу.

Другой вопрос в том, что надо получить эту бумагу. Обычно проходит некоторое время.

Но это чисто технические вопросы. Это можно сделать в течение одного-двух дней. Поскольку дело имеет общественный резонанс, вполне возможно, что это определение моментально было изготовлено, и в тот же день передано и во ФСИН, и сторонам.

Еще один вопрос в том, что защитники, адвокаты не могли повстречаться с подзащитным в течение нескольких часов. Это для адвокатов не “терра инкогнита”, понятная ситуация. В некоторых изоляторах, например, в 99-ом изоляторе, так называемом “кремлевском централе”, это внутренняя тюрьма в следственном изоляторе “Матросская тишина”, мы иногда ждем по пять-шесть часов, чтобы встретиться с подзащитным. Бывают случаи, когда вообще не попадешь в этот день. Приходишь, сидишь и уходишь ни с чем. Это безобразие. С другой стороны это вполне понятная практика, когда мурыжат защитника и не дают ему возможности встретиться со своим подзащитным. Не знаю, куда его отправили, но скажем так, в места лишения свободы согласно приговору».

12 марта 45 стран призвали освободить Алексея Навального. Заявление лидеров государств, среди которых США, Австралия, Япония и Канада, поступило в Совет ООН по правам человека. Они считают действия российских властей против Навального политически мотивированными.

Владислав Викторов