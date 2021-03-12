В Геленджике из-за урагана повалило деревья и разбросало киоски

Администрация Геленджика задействовала 60 сотрудников коммунальных служб на устранение последствий урагана, обрушившегося на город 11 и 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

За сутки на курорте было израсходовано 35 тонн пескосолярной смеси, сотрудники предприятия работают без перерыва с начала ухудшения погодных условий, рассказал заместитель директора по производству МУП «БХО» Андрей Янченко:

«Днем 11 марта было задействовано пять единиц техники – одна комплексная дорожная машина (КДМ), три бортовых машины и один трактор. В ночь работало два экипажа – одна бортовая и одна КДМ. Были обработаны все дороги города, находящиеся в ведении нашей организации», - отметил он.

В первую очередь были обработаны соцобъекты – горбольница, станция скорой помощи, учреждения образования, - и наиболее подверженные обледенению дороги - находящиеся ближе к горам переулок Больничный, улицы Фрунзе, Горная, Шмидта, Морская, - а также микрорайоны Парус и Голубая Бухта.

С 6:00 12 марта семь единиц техники и 60 сотрудников предприятия ликвидируют валеные деревья по всему городу. Кроме того, коммунальщики выполняют промежуточные работы по устранению последствий стихии – убирают вырванные ветром пролеты заборов, перевернутые по всему городу киоски «Квас-Лимонад».

«Мы нашли собственника киосков, который сейчас находится в Краснодаре. Ответственный за киоски человек приехал из Новороссийска, сейчас занимается ими. Мы только убрали киоски с дороги, чтобы они не создавали аварийную ситуацию», - сообщил Андрей Янченко.

В результате ураганного ветра 11 и 12 марта, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Геленджике были опрокинуты плохо закрепленные конструкции, повалены деревья, искорежены дорожные знаки. Особенно пострадал от последствий стихии район Толстого мыса, отметили в пресс-службе администрации Геленджика. Ущерб от последствий стихий в настоящее время уточняется.

В связи с ураганом в городе ввели режим повышенной готовности, который будет действовать до 9:00 15 марта. Все экстренные службы города мобилизуются. Посещение школ для учащихся остается на усмотрение родителей. Власти курорта попросили всех жителей и гостей быть максимально внимательными и не пользоваться личным автотранспортом.

Как писал “Ъ-Кубань”, 11 марта из-за урагана между Новороссийском и Геленджиком ГИБДД ограничила движение грузовиков на участке трассы М-4 «Дон». Ограничения сняли днем 12 марта.

Елена Зуева