Время скостить налоги

По мере того как цены на нефть готовятся преодолеть планку в $70 за баррель, нефтяные компании начинают новый раунд борьбы за получение налоговых льгот. Этот на первый взгляд парадоксальный подход объясняется тем, что при более низких ценах Минфин традиционно не идет на уступки нефтяникам, указывая на риски дефицита бюджета,— и эта позиция находит поддержку у президента РФ. В последние десять лет наиболее масштабные новые льготы вводились в периоды сравнительно высоких цен: в 2012–2013 годах они заработали для шельфовых месторождений и трудноизвлекаемой нефти, в 2017-м одобрен эксперимент по налогу на дополнительный доход, а в 2019 году принят пакет льгот для арктических проектов.

Вот и теперь Владимир Путин прислушался к просьбам ЛУКОЙЛа снизить налоговую нагрузку для сверхвязкой нефти и на прошлой неделе поручил правительству проработать вопрос. То, о чем просит ЛУКОЙЛ, даже не новая льгота, а попытка частично вернуть те условия, которые существовали для проектов добычи сверхвязкой нефти до повышения налогов в конце 2020 года. Тогда Минфин в попытке сократить дефицит бюджета повысил налоги почти на все добывающие отрасли. Однако сейчас бюджет 2021 года представляется устойчиво профицитным, и Минфину будет непросто обосновать, почему нельзя вернуть часть доходов бюджета обратно нефтяникам.

Впрочем, у последних тоже есть проблема с аргументацией. Еще с середины 2000-х годов, когда были предоставлены первые масштабные льготы по НДПИ, между государством и нефтекомпаниями действовал негласный договор: первое дает льготу, а вторые увеличивают добычу нефти, и обе стороны остаются в выигрыше. Эта логика была даже формализована в случае Самотлорского месторождения, где «Роснефти» был дан инвестиционный вычет из НДПИ под обязательство наращивать добычу. Но теперь Россия является активным участником сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, выход из которой запланирован только на следующий год. Причем нет гарантий, что он действительно состоится, учитывая, что добыча в РФ искусственно ограничивается с 2017 года, хотя сделка ОПЕК+ первоначально была рассчитана только на год. Получается, государству невыгодно давать льготы, ведь добыча нефти, вполне возможно, все равно не вырастет.

На этом фоне нефтекомпании скорректировали риторику и теперь осторожно намекают, что без льгот добыча может даже начать снижаться. Они также подчеркивают, что льготы дадут им возможность больше инвестировать, что создаст синергетические эффекты в смежных отраслях — и это правда. Но тут у нефтекомпаний крайне непростая задача: им нужно доказать государству, что они потратят деньги более эффективно, чем оно само.