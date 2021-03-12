Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о прослушке в Балтийской таможне

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении инспектора Шкиперского таможенного поста, который тайно прослушивал коллег в служебном кабинете. Обвиняемому присудили штраф.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Как установил суд, в ноябре 2019 года старший инспектор отдела специальных таможенных процедур установил в аудиоколонку и под потолочную панель видеокамеры с микрофонами для сбора сведений о коллегах. После предъявления доказательств он признал вину. Следователь по делу отметила активное сотрудничество обвиняемого со следствием, положительную характеристику по месту службы и предпринятые меры по заглаживанию вреда и ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, прекратил уголовное преследование инспектора и назначил ему судебный штраф в размере 15000 рублей.

Ранее замначальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни суд признал виновным во взяточничестве.