ФСИН хочет привлекать осужденных к очистке Арктической зоны

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке Арктической зоны, сообщил глава ведомства Александр Калашников. По его словам, по этому вопросу уже есть договоренности с руководством Красноярского края и администрацией Норильска.

«ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений»,— сказал господин Калашников на заседании коллегии ФСИН по итогам 2020 года (цитата по ТАСС). Он попросил территориальные органы ФСИН Арктической зоны продолжить работу по этому вопросу.

Господин Калашников рассказал, что в 48 территориальных органах ФСИН в 2020 году осужденные занимались сортировкой и переработкой отходов. По его словам, к этой работе привлечено больше 1,5 тыс. человек.

Глава ФСИН в феврале сообщил о «минимальных значениях» числа заключенных «за всю новейшую историю России». В колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1%, тогда как в СИЗО, напротив, выросло более чем на 6,5%.

Подробнее о статистике — в материале “Ъ” «В России скоро будет некому сидеть».