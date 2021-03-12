К премьер-министру обратились как к отцу

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и попросила «лично и честно» определиться, поддерживает ли он необходимость работы в России беби-боксов. Госпожа Пушкина обратилась к господину Мишустину как к «многодетному отцу», а само письмо в беседе с “Ъ” назвала «криком отчаяния». По ее словам, недавний отзыв Минздрава лишил законопроект о беби-боксах шансов быть принятым.

В письме замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Оксаны Пушкиной (ЕР) говорится, что она «впервые напрямую обратилась к председателю кабинета министров», так как «создание закона об "окнах жизни" — депутатский наказ от подмосковных врачей». Напомним, речь идет о специально оборудованных помещениях в медучреждениях, где женщины могут анонимно оставлять новорожденных детей. С 2011 года беби-боксы действуют в 10 российских регионах — по три в Краснодарском и Ставропольском краях, два в Курске и по одному в подмосковных Люберцах, в Перми, Тюмени, Набережных Челнах, Пскове, Екатеринбурге и на Камчатке.

За это время в них были спасены более 100 детей, говорит в письме госпожа Пушкина.

Так, беби-бокс в больнице №3 Люберец спас 52 детских жизни — но работающие с ним медики сталкиваются с «унижениями и угрозами».

Работа беби-боксов законодательно не урегулирована. Как сообщал “Ъ”, в декабре 2017 года группа депутатов Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной внесли в Госдуму соответствующий законопроект. В сентябре 2020 года профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект и рекомендовал отклонить его в первом чтении. Авторы доработали его и намеревались внести документ на рассмотрение в начале этого года. «Но отзывы министерств, подготовленные по вашему поручению, оказались такими же, что и четыре года назад,— пожаловалась госпожа Пушкина.— Несмотря на то что мы учли все высказанные ранее замечания и внесли изменения в законопроект, Минздрав, МВД, Минтруд, Минфин, Минюст, Минпросвещения и Минэкономразвития выдвинули нам те же претензии: несовершенство действующего законодательства, отсутствие у регионов денег на создание беби-боксов и формальные придирки вроде "по тексту законопроекта отсутствует единообразие терминологии". Считаю полученные отзывы бюрократическими отписками».

Беби-бокс Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Так, Минпросвещения считает, что «законодательство РФ не предусматривает возможность анонимного оставления родителями ребенка». А МВД не нашло в документе «определения федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию его положений».

Оксана Пушкина сказала “Ъ”, что последний и «решающий» отзыв Минздрава не оставил надежд на принятие законопроекта.

Такую реакцию она связывает с консервативным уклоном, который «доминирует сейчас в российской политике». При этом «младенцев у нас как убивали, так и убивают, и если мы будем отворачиваться от проблемы инфантицида, эти ужасы будут возвращаться снова и снова».

«Я по-прежнему считаю, что "окна жизни" — единственный цивилизованный способ анонимного оставления ребенка женщиной в критической жизненной ситуации»,— заявляет в письме госпожа Пушкина. По ее словам, из уже спасенных детей можно сформировать шесть школьных классов. Все они были усыновлены, некоторые уже стали школьниками, говорит депутат, а если бы не «окна жизни», то «могли бы сгнить на помойке». Она напомнила, что поправки к Конституции в 2020 году провозгласили детей «важнейшим приоритетом государственной политики». И попросила премьер-министра четко ответить «да или нет» на вопрос, нужны ли в России беби-боксы.

Премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по защите семьи Елена Вторыгина (ЕР) поддерживает законопроект о беби-боксах и считает странным негативное отношение к ним, поскольку «младенцев продолжают убивать и выбрасывать на улицу». «Мы бьемся за закон три года, и шансы на то, что его рано или поздно примут, есть,— считает госпожа Вторыгина.— Нас поддерживают в регионах, на местах, но не поддерживают федеральные чиновники и коллеги. И мы не можем объяснить избирателям, почему».

Ранее глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ) заявила “Ъ”, что «никогда не поддержит» закон о беби-боксах, поскольку «своих детей выбрасывают единицы».

По ее мнению, «в России есть где спасать детей» — например, «если надо, их оставляют в роддомах и сдают в детские дома». Вопрос об отклонении этого законопроекта Тамара Плетнева назвала уже решенным.

Мария Литвинова