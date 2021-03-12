Место для стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге выберут на общественных обсуждениях

Жители Екатеринбурга смогут выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Как сообщили в мэрии, городские власти планируют провести общественные обсуждения по этому вопросу.

«Ближайшая инициатива, которую вынесем на общественное обсуждение — выбор знакового места, где будет установлена стела. Ее макет предложило Российское военно-историческое общество. Место для стелы должно быть общедоступным и посещаемым»,— отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлова.

Сейчас мэрия ведет переговоры с Главархитектурой по выбору возможных площадок для размещения стелы. Предполагается, что будет сформирован шорт-лист из двух-трех вариантов и вынесен на общественные обсуждения.

Напомним, указ о присвоении Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и еще 18 городам России званий «Город трудовой доблести» президент Владимир Путин подписал 2 июля. В честь этого власти Екатеринбурга планируют создать на Уралмаше, в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, мемориал «Город трудовой доблести». В медиапространстве обсуждаются разные места для установки стелы — как на Уралмаше, так и в центре города.