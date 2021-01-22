Мэрия Нижнего Тагила выбрала подрядчика для разработки проекта капремонта Привокзальной площади

ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский институт» подготовит проект капитального ремонта Привокзальной площади в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где городские власти планируют разместить памятную стелу «Город трудовой доблести». Муниципальный контракт с победителей конкурса городские власти планируют заключить в течение десяти дней, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в рамках благоустройства транспортного узла планируется перестроить территорию общей площадью 48 кв. м. В ходе капитального ремонта будет изменена существующая схема улично-дорожной сети на Т-образный перекресток. Согласно техническому заданию, проектировщики должны будут предусмотреть стоянку для автобусов и маршрутных такси, а также три стоянки для личного автотранспорта.

Для реализации проекта власти города планируют демонтировать рекламные конструкции, снести кафе, участковый пункт полиции, остановочные павильоны и киоски. «Это позволит освободить пространство под сквер со стелой. Небольшую "зеленую" зону площадью 1,1 тыс. кв. м разместят на пересечении проспекта Строителей и улицы Садовой. Она станет архитектурной доминантой всей площади»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, звания городов трудовой доблести присвоены Екатеринбургу и Нижнему Тагилу указом президента РФ Владимира Путина. Голосование о присвоении городам почетного звания проходило одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля. В поддержку этой инициативы высказались более 700 тыс. жителей муниципалитетов. В Екатеринбурге за присвоение звания проголосовали 400 тыс. человек.