В Ленобласти мундепа задержали по обвинению в изготовлении и хранении оружия

Депутата Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Олега Майдакова и двух его знакомых задержали по обвинению в торговле и изготовлении оружия. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает, пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ленобласти.

По версии следствия, трое обвиняемых, среди которых был Олег Майдаков, приобрели в Лодейнопольском районе пистолет-пулемет «Суоми М1» со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года, а также более 100 патронов. Оружие и боеприпасы задержанные продали, за что получили 220 тыс. руб.

Всего в Петербурге и Ленобласти правоохранители провели 22 обыска, в ходе которых обнаружили 50 единиц оружия, больше 12 тыс. боеприпасов и специальное оборудование. Оперативные мероприятия против подпольных оружейников проходили по всей стране. В ходе операции была пресечена деятельность 37 мастерских в 28 регионах России, а также изъята 251 единица огнестрельного оружия. К преступлению были причастны 72 человека, сообщила ФСБ.

Марина Царева, Санкт-Петербург