СКР возбудил дело против захватчика заложницы в Северодвинске

Следственный комитет России (СКР) по Архангельской области возбудил дело о захвате заложника с применением оружия против 54-летнего жителя Северодвинска, сообщается на сайте ведомства. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Речь идет о происшедшем 11 марта захвате заложницы в офисе компании по выдаче микрозаймов.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)»,— говорится в материале.

По версии следствия, нетрезвый мужчина пришел в офис на ул. Ломоносова в Северодвинске с обрезом охотничьего ружья около 10:30. Он заблокировал входную дверь и пристегнул 21-летнюю сотрудницу наручниками. Преступник потребовал у заложницы позвать в офис руководство. Заложнице удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли силовики из СКР, ФСБ и других ведомств. Сотрудник Росгвардии в ходе переговоров убедил злоумышленника разрядить обрез, после этого его задержали и передали полиции.

Мужчина признал вину. Он рассказал следователям, что занял у этой микрокредитной организации 8 тыс. руб. Спустя непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тыс. руб. Долговое обязательство передали в коллекторское агентство. Его сотрудники потребовали с должника 100 тыс. руб. Они стали распространять в интернете порочащие его и его близких сведения. В офис микрозаймов он пришел с оружием, чтобы потребовать от его директора связаться с коллекторами и попросить их оставить должника в покое. СКР отмечает, что оценка будет дана действиям не только захватчика, но и коллекторов.