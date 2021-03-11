В Северодвинске задержали удерживавшего заложницу мужчину

Мужчина с ружьем, взявший в заложники заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске, задержан, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «РИА Новости» со ссылкой на источник уточняет, что захвативший заложницу сдался.

Женщина, которую удерживал вооруженный мужчина, жива, сообщил источник ТАСС. «Она жива, состояние пока неизвестно»,— сказал он о состоянии ее здоровья. Источник «Интерфакса» заявил, что коллекторы откажутся от преследований, ставших причиной инцидента.

Захват заложника произошел в Северодвинске днем 11 марта. «Интерфакс» сообщал, что причиной произошедшего были долги мужчины и преследование со стороны коллекторских компаний.