Центробанк сообщил о снижении кредитных ставок в Нижегородской области

По данным Волго-Вятского управления Центробанка, в Нижегородской области продолжают снижаться ставки по кредитам. Как отмечает регулятор со ссылкой на результаты опроса 42 банков, на которые приходится 90,1% обязательств заемщиков, в четвертом квартале 2020 года ставки уменьшились во всех сегментах кредитования. Этому способствовали конкуренция банков и улучшение ситуации в нефинансовом секторе экономики.

«Отдельные банки уменьшали стоимость ипотеки и потребительских кредитов вслед за снижением ставок банками-конкурентами. По данным официальной статистики, средневзвешенная ставка по ипотеке в Нижегородской области за четвертый квартал 2020 года снизилась на 0,2 п.п. и в декабре составила 7,2%», — сообщили в ВВГУ ЦБ. Там отметили, что в стремлении сохранить долю рынка банки расширили кредитные предложения и увеличили размер займов. В итоге к концу года активность нижегородских заемщиков выросла к третьему кварталу во всех сегментах.

Как сообщалось ранее, в прошедшем году кредитный портфель банков в Нижегородской области увеличился на 15%. В частности, портфель розничных кредитов составил 362,1 млрд руб. с ростом на 10,8% в годовом выражении, ипотечное кредитование увеличилось на 17,2%, до 158,8 млрд руб. Потребительский портфель подрос на 6,2% и составил 203,3 млрд руб., На 18,4%, до 506,9 млрд руб. увеличился корпоративный кредитный портфель. Объем средств на банковских вкладах жителей Нижегородской области составил 622,3 млрд руб. с ростом на 10,6%.

Владимир Зубарев