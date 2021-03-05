Банковские вклады нижегородцев выросли на 10,6%

Объем средств на банковских вкладах и счетах жителей Нижегородской области к началу 2021 года составил 622,3 млрд руб., сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ). Это на 10,6% выше уровня предыдущего года.

В основном нижегородцы хранили деньги в рублях – 548,9 млрд руб. (88% от всего объема). В ВВГУ ЦБ РФ отмечают, что вклад остается привлекательным способом сбережения благодаря надежности этого банковского продукта: средства на сумму до 1,4 млн руб. застрахованы государством.

Остатки средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Нижегородской области к началу года составили 326,4 млрд руб. Эта сумма увеличилась на четверть по сравнению с уровнем прошлого года.

Подробнее о тенденциях в банковском секторе – в материале “Ъ-Приволжье” «Растут, как дома».

Анастасия Еремина