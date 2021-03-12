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Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Суд отправил под арест экс-совладельца сети Spar

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему совладельцу ТД «Интерторг» Аллахверди Али оглы Абдуллаеву. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под домашним арестом он пробудет до 9 мая.

Ранее по этому обвинению под домашний арест была помещена бывший финансовый директор «Интерторга» Марианна Левинтова.

Абдуллаев был задержан 10 марта по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Следствие считает, что Абдуллаев, Левинтова и еще два фигуранта, получив в Сбербанке кредит, похитили 8,6 млрд рублей. Средствами они распорядились по своему усмотрению.

Подробнее о банкротстве «Интерторга» — в материале “Ъ-СПб” .

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